Andamento negativo per l'indice delle società High Tech italiane (-1,17%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

listino principale

STMicroelectronics

mid-cap

Reply

bassa capitalizzazione

Txt E-Solutions

Exprivia

Tiscali

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il, preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha chiuso la giornata a quota 55.132,1, in diminuzione dell'1,17%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 501, dopo che ha esordito a 503.Nel, seduta in ribasso per, che porta a casa un decremento dell'1,28%.Tra leitaliane, sottotono, che chiude la seduta con un calo dell'1,27%.Tra i titoli adell'indice tecnologia, risultato negativo per, con una flessione dell'1,40%.Giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,78%.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,71%.