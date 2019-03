Forex, Fed immobile. Powell scopre le carte

(Teleborsa) - Veloce recupero dell'euro nei confronti del dollaro che si porta sopra quota 1,14 dollari, fino a raggiungere il punto massimo daily di 1,1437. Una situazione tecnica di breve periodo in miglioramento che potrebbe rafforzare la pressione rialzista fino a spingere il cross eur/usd fino alla prossima resistenza stimata in area 1,1458.La Federal Reserve statunitense ha promesso di nuovo di essere "paziente" lasciando i tassi al 2,25-2,5% . Soprattutto l'istituto, guidato dal, ha fatto sapere che al momento non intravede segnali tali per cui da qui a fine anno possa esserci un aumento del costo del denaro rispetto ai livelli attuali. Di conseguenza, eventuali rialzi sono rimandati al 2020.Inoltre, ritornano le preoccupazioni di un rallentamento dell'economia mondiale: la Fed ha tagliato le sue previsioni di crescita per gli USA, il cui outlook resta "positivo", ha precisato Powell in conferenza.