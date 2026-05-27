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/ USA, Indice Fed Richmond in maggio
USA, Indice Fed Richmond in maggio
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27 maggio 2026 - 16.05
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USA,
Indice Fed Richmond in maggio pari a 13 punti
, in aumento rispetto al precedente 3 punti (la previsione era 4 punti).
(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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