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49.579 -0,64%
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USA, Indice Fed Richmond in maggio

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USA, Indice Fed Richmond in maggio
USA, Indice Fed Richmond in maggio pari a 13 punti, in aumento rispetto al precedente 3 punti (la previsione era 4 punti).

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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