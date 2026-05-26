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USA, Indice Fed Dallas in maggio

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USA, Indice Fed Dallas in maggio
USA, Indice Fed Dallas in maggio pari a 0,4 punti, in aumento rispetto al precedente -2,3 punti.

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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