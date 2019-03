Saipem Open Talks, il ruolo dell'innovazione e la trasformazione digitale

(Teleborsa) - Larappresenta un importantissimo strumento nei processi diperché consente diper tutti. E' quanto emerso nel corso degli, evento organizzato da Cartesio e Teleborsa ed in corso in questi giorni a Milano. Un momento di confronto fra la compagnia ingegneristica ed i suoi stakholders, che oggi verte sul ruolo dell'innovazione.Una testimonianza da, il quale ha parlato dell'esperienza della compagnia ingegneristica, che ha definito un, per rispondere alle mutate condizioni di contesto e dell'importanza dell'innovazione perLa trasformazione digitale non solo consente di creare valore, ma anche. La digitalizzazione - ha sottolineato - consente die di produrre profondiOltre alla velocità, laha affermato il manager di Saipem, affermando "noi abbiamo deciso di investire in piattaforme collaborative".Dello stesso avviso, il quale condivide che gli elementi chiave siano lae la. La digitalizzazione favorisce l'innovazione e va assumendo connotati particolari, va sempre più customizzata, adattata alle singole esigenze.