Banche: domani al via convegno ABI “Supervision, Risks & Profitability 2026”

(Teleborsa) - Evoluzione della Vigilanza Europea, della gestione dei rischi e della resilienza e competitività del settore bancario, in un contesto caratterizzato da profonde trasformazioni regolamentari, tecnologiche e geopolitiche: questi gli obiettivi e i temi della XXVI edizione del convegno “Supervision, Risks & Profitability”, l’annuale incontro promosso dall’ABI e organizzato da ABIServizi, che prende il via domani a Milano presso l’Auditorium Bezzi Banco BPM con la partecipazione di esponenti delle Istituzioni, delle Autorità di Vigilanza, di accademici ed esperti del settore.







La sessione plenaria è dedicata alla Savings and Investments Union (SIU), analizzata come strumento per rafforzare la resilienza del settore bancario e finanziario europeo, favorire la semplificazione regolamentare e sostenere i processi di innovazione digitale. Sono previsti, tra gli altri, interventi di Gianfranco Torriero, Vice Direttore Generale Vicario dell’ABI, e di Piergiuseppe D’Innocenzo, Vice-Capo Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia.









Nel corso delle due giornate di lavori saranno affrontati alcuni dei principali trend che stanno ridefinendo il settore bancario: innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, rischi cyber e gestione dei dati, evoluzione dei modelli di business e della concorrenza, scenari macroeconomici e geopolitici, sostenibilità e cambiamenti regolamentari. Tra gli altri è previsto l’intervento di Camillo Venesio, Amministratore delegato e Direttore Generale di Banca del Piemonte e Vice Presidente ABI.







La sessione plenaria conclusiva, in cui è previsto il keynote speech di Maurizio Molinari, Direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI, metterà al centro la geopolitica come nuovo fattore strutturale di rischio per le banche. In uno scenario segnato da frammentazione, tensioni internazionali, shock energetici, trasformazione digitale e nuove esigenze di autonomia strategica europea, il settore bancario è chiamato a rafforzare la propria capacità di leggere, governare e assorbire rischi sempre più interconnessi. La chiusura dei lavori sarà quindi dedicata a comprendere come la geopolitica stia ridefinendo priorità di vigilanza, strategie di rischio, modelli di business e ruolo delle banche nel sostegno alla competitività e alla crescita dell’economia reale, in coerenza con il progetto ABI ATLAS presentato dall’ABI il 4 giugno scorso.





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