Consumi sotto il segno della genuinità: 39% degli chef acquista dai contadini

(Teleborsa) - La domanda disu quello che si porta in tavola cambia la ristorazione e spinge gliad acquistare direttamente dagliche diventano il primo canale di fornitura dei ristoranti, con ildei locali che si rivolge prevalentemente allecontro unche si rifornisce da grossisti e unche va nei mercati. E’ quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Censis.presso gli agricoltori sono, comprato daldagli chef, seguito dalacquistato in cantina dale la frutta e verdura con ilper le maggiori caratteristiche di freschezza e genuinità che garantiscono ima anche per le preoccupazioni sul rischio frodi che il rapporto diretto con i prodotti tende ad azzerare.l trend verso unanon sembra destinato ad esaurirsi visto che quasi(43%) ritiene che l’interesse per i prodotti del territorio nel proprio locale sia destinato addirittura ad aumentare nei prossimi anni, mentre un altropensa che rimarrà comunque costante e appena il