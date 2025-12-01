Milano 17:35
43.259 -0,22%
Nasdaq 19:30
25.416 -0,08%
Dow Jones 19:30
47.548 -0,35%
Londra 17:35
9.703 -0,18%
Francoforte 17:35
23.589 -1,04%

Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,38% alle 19:30

Il Dow Jones passa di mano a 47.535,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,38% alle 19:30
L'indice del principale listino USA tratta in ribasso dello 0,38% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 47.535,9 punti.
Condividi
```