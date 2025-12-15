Milano
17:35
44.117
+1,39%
Nasdaq
20:01
25.148
-0,19%
Dow Jones
20:01
48.368
-0,19%
Londra
17:35
9.751
+1,06%
Francoforte
17:35
24.230
+0,18%
Lunedì 15 Dicembre 2025, ore 20.18
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46% alle 19:30
Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.081,66 punti
In breve
,
Finanza
15 dicembre 2025 - 19.30
L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,46% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.081,66 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,60%
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,44% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,53% alle 16:00
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,21% alle 10:30
Argomenti trattati
USA
(282)
·
Nasdaq 100
(96)
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-0,19%
Altre notizie
Borsa: Timido segno meno per Shanghai, in calo dello 0,56% alle 04:48
Borsa: Timido segno meno per Milano, in calo dello 0,55% alle 10:30
Borsa: Timido segno meno per Tokyo, in calo dello 0,58% alle 03:50
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,25% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,38% alle 19:30
Borsa: Timido segno meno per il Dow Jones, in calo dello 0,17%
Guide
Cosa significa desertificazione bancaria: perché le filiali fisiche stanno scomparendo?
La desertificazione bancaria, in Italia, è ormai diventata una condizione strutturale di vaste aree del Paese. Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’Osservatorio First Cisl di fine settembre 2025, i...
leggi tutto