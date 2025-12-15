Milano 17:35
44.117 +1,39%
Nasdaq 20:01
25.148 -0,19%
Dow Jones 20:01
48.368 -0,19%
Londra 17:35
9.751 +1,06%
Francoforte 17:35
24.230 +0,18%

Borsa: Timido segno meno per il Nasdaq-100, in calo dello 0,46% alle 19:30

Il Nasdaq-100 passa di mano a 25.081,66 punti

L'indice del listino high-tech USA tratta in ribasso dello 0,46% alle 19:30 e si muove appena sotto la parità a 25.081,66 punti.
