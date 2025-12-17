Milano 15:54
44.261 +0,61%
Nasdaq 15:54
25.046 -0,35%
Dow Jones 15:54
48.286 +0,36%
Londra 15:54
9.841 +1,62%
Francoforte 15:54
24.091 +0,06%

Piazza Affari: timido segno meno per il comparto utility in Italia

Piazza Affari: timido segno meno per il comparto utility in Italia
In lieve calo il settore utility italiano, che continua la giornata sotto la parità a 48.166 punti.
