Mit, conclusa la prima Conferenza nazionale sul trasporto aereo

(Teleborsa) -mirate a garantire il pieno sviluppo del comparto aereo con il coinvolgimento di tutte le componenti come istituzioni, operatori, parti sociali, industria e investitori". Questa la Organizzata dale curata dal, la due giorni, conclusa ieri, si è posta l'obiettivo di rispondere in maniera pragmatica e integrata alle sfide che il settore del trasporto aereo sta affrontando, grazie a una strategia condivisa.Focus della Conferenza sono statedi settore:. Tra glivi sono la, la tutela dei suoi diritti e la qualità dei servizi; l'importanza di assicurare unoche sia in grado, sulla base delle numerose eccellenze del settore, di rispondere con successo alle sfide legate all'aumento della domanda in modo sostenibile; la creazione del necessariogarantendo la stabilità delle regole. Il settore ha espresso, inoltre, la richiesta di "fare sistema", promuovendo l'industria e gli attori italiani all'estero, soprattutto per quanto riguarda ilAi lavori hanno partecipato il, iloltre a numerosi rappresentanti delle istituzioni, della politica, del mondo accademico, delle imprese, delle parti sociali nonché i vertici dei partner della Conferenza:Risorsa fondamentale per il Paese, il– tra impatto diretto, indiretto e indotto – ha un'incidenza sul ciclo economico nazionale pari alDopo i risultati dello scorso anno che hanno visto un'importante crescita del settore con, il trend positivo è confermato anche dai dati dei primi mesi del 2019.