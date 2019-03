Mondo TV, Yoohoo parte anche in Italia su Frisbee

Mondo TV

(Teleborsa) - Il Gruppoconferma che YooHoo to the Rescue andrà in onda su Frisbee (canale 44 del digitale terrestre) dal 1 Aprile, dal lunedì al venerdì con un doppio appuntamento alle 8.10 e alle 16.20.di 11 minuti ciascuno e co-prodotta da Aurora World Corporation e Mondo TV Suisse, è una Netflix Original Series in 3D CGI che segue le avventure di cinque amici animali in missione per aiutare gli animali in difficoltà, usando l’ingegno e il gioco di squadra in ogni parte della terra. Un progetto con forti contenuti ecologici - come la tutela delle specie animali in via d’estinzione e della diversità ambientale - raccontati con il codice del pubblico prescolare a cui la serie si rivolge.Il lancio globale è avvenuto su sulla piattaforma del gigante americano il 15 Marzo, ad esclusione di alcuni paesi tra cui l’Italia, dove Discovery si è assicurato la prima finestra.. Con YooHoo to the Rescue siamo contenti di rafforzare la nostra partnership con un leader di mercato come Discovery" affermadi Mondo TV.