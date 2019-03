Mercati europei attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, muovendosi a cavallo dei valori della vigilia.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,131. Lieve calo dell', che scende a 1.316,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1%), raggiunge 59,41 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +251 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,48%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36% mentreavanza dello 0,36%.; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,21%, portandosi a 23.114 punti. In frazionale progresso il(+0,42%), come il FTSE Italia Star (0,2%).In luce sul listino milanese i comparti(+1,19%),(+0,61%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,83%.Tra lea grande capitalizzazione,avanza dell'1,96% sul rialzo del prezzo del petrolio e grazie al buy di Goldman Sachs.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,99%.Bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,92%.Sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,88%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,73%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,46%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,31%.Tentenna, che cede lo 0,65%.Tra i(+3,60%),(+2,91%),(+2,76%) e(+2,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,36%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,34%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.