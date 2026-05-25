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Borse europee in rialzo su speranze di pace in Medio Oriente

Piazze di Londra e New York chiuse per festività

Commento, Finanza, Spread
Borse europee in rialzo su speranze di pace in Medio Oriente
(Teleborsa) - Avvio di settimana in rialzo per le principali borse europee sulla prospettiva di un accordo per porre fine alla guerra con l’Iran, che sostiene l'appetito per il rischio, anche se la mancanza di chiarezza su quando lo Stretto di Hormuz verrà riaperto limita l'entusiasmo.

Il conflitto in Medio Oriente, che dura da quasi tre mesi, ha spinto nettamente al rialzo i prezzi dell’energia e ha modificato le prospettive globali sui tassi, mentre crescono i timori per l’inflazione dopo l'effettiva chiusura da parte di Teheran dello strategico stretto marittimo.

La liquidità sui mercati dovrebbe rimanere contenuta poiché le borse negli Stati Uniti e nel Regno Unito sono chiuse oggi per festività.

L'Euro / dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,34%. Seduta positiva per l'oro, che sta portando a casa un guadagno dell'1,28%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,32 dollari per barile, in netto calo del 5,46%.

Lieve calo dello spread, che scende a +71 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,70%.

Tra i listini europei denaro su Francoforte che registra un rialzo dell'1,12%; bilancio decisamente positivo per Parigi che vanta un progresso dello 0,92%. Piazza Affari continua la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 50.024 punti; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share continua la giornata in aumento dell'1,05%.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Nexi (+5,09%): il Cda di CDP Equity ha approvato un possibile incremento della partecipazione fino al 29,9%.

Bene, inoltre, Avio (+3,19%), Buzzi (+2,70%) e Unicredit (+2,33%).

Sulla scia del calo dei prezzi del greggio, scivolano ENI -2,43%, Tenaris -1,32% e Saipem -0,64%.

Tra i protagonisti del FTSE MidCap, BFF Bank (+6,12%), Webuild (+3,04%), Danieli (+2,38%) e Maire (+2,34%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Alerion Clean Power, che continua la seduta con -1,59%.

Si muove sotto la parità D'Amico, evidenziando un decremento dell'1,28%.

Contrazione moderata per CIR, che soffre un calo dell'1,14%.

Sottotono Intercos che mostra una limatura dell'1,00%.
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