Italian Wine Brands prosegue il programma di buy-back

Italian Wine Brands

(Teleborsa) -ha acquistato, dal 18 al 22 marzo 2019 inclusi, complessivamente 3.300 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 11,08 euro per azione, per un controvalore titoli pari a 36.555 euro.A seguito delle suddette operazioni, considerando le azioni già in portafoglio, la società che opera nel settore della produzione e della distribuzione di vini possiede 180.022 azioni proprie, pari al 2,43% del capitale sociale.Prepotente rialzo, a Piazza Affari, per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,11% sui valori precedenti.