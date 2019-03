TIM, sull'assemblea soffiano venti di tregua

Telecom Italia

Vivendi

(Teleborsa) - Persi chiude la settimana del "redde rationem" ovvero della resa dei conti per il Gruppo telefonico, con l'assemblea degli azionisti convocata in data odierna ed anticipata da venti di tregua. Ma per sapere se sarà l'ultimo scontro, dopo un anno di litigi tra il colosso dei mediaed il fondo americano Elliott, bisognerà aspettare la conclusione della riunione che si avvierà a metà mattinata, all'auditorium TIM di Rozzano, alle porte di Milano.all'assemblea con. Uno scenario più che scontato se considerato che, i primi tre azionisti da soli, totalizzano una partecipazione superiore al 40%.A metà marzo si è riunito il CdA di TIM per fare il punto della situazione mentre è forte e compatto il fronte dei "critici" rispetto alla proposta di Vivendi di revocare i membri del CdA in quota Elliott, anche in seguito all'appello lanciato dal fondo statunitense. Assieme ad Iss e Frontis anche l'advisor Glass Lewis ha raccomandato agli azionisti di TIM di votare no alla proposta, sostenendo che le argomentazioni della società francese sono "incomplete" e le sue affermazioni "pretestuose" perché non basate su "fatti oggettivi".. Con iè possibile che non passi la mozione presentata da Vivendi. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, il primo socio della compagnia tlc, potrebbe chiedere di, per non compromettere l'avvio di un percorso distensivo che sarebbe nell'interesse di tutti e, consapevole di non aver successo.