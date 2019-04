Borse asiatiche in rialzo

(Teleborsa) - Si apre all'insegna degli acquisti la settimana finanziaria per le principali borse asiatiche. A sostenere il sentiment degli investitori sono i dati cinesi sullaLa lettura Caixin ha rilevato una salita dell'indice a 50,8 punti dai 49,9 del mese precedente, riportando il settore manifatturiero in zona espansione. Il dato è superiore alle stime degli analisti che avevano indicato una risalta fino a 50,1.L'indice Nikkei della borsa giapponese ha terminato gli scambi con un aumento dell'1,37% a 21.495,98 punti mentre il più ampio paniere Topix ha concluso la seduta con una plusvalenza dell'1,46%. Sul fronte macro, accelera l'inflazione in Giappone a marzo.: Shanghai +2,37% e Shenzhen +3,33%. Taiwan +0,02%. Seul +1,35%.Poco mosse anche le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. Bangkok sale dello 0,64%, Hong Kong dell'1,62%. Segno più anche per Singapore +0,78%. In controtrend Jakarta -0,47% e Kuala Lampur -0,11%.Frazionale la salita di Mumbay +0,72% seguita da Sidney +0,61%.