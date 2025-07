Borse asiatiche in ribasso con minaccia dazi, attesa per banca centrale australiana

Tokyo

(Teleborsa) -, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che i paesi del blocco BRICS potrebbero affrontare dazi commerciali più elevati, mentre si attende la riunione della Reserve Bank of Australia di domani.Durante il fine settimana,ha dichiarato che inizierà a inviare lettere alle principali economie per informarle dei loro dazi commerciali a partire da oggi, sebbene abbia posticipato l'imposizione dei dazi dal 9 luglio al 1° agosto. Domenica sera, Trump ha dichiarato che i paesi del blocco BRICS - i cui membri asiatici includono India e Cina - dovranno affrontare un ulteriore dazio del 10% a causa delle loro presunte politiche antiamericane.Si prevede che lataglierà i tassi di interesse di 25 punti base al 3,60%. Una sforbiciata segnerebbe il terzo taglio di 25 punti base da parte della RBA quest'anno, dopo l'avvio di un ciclo di allentamento monetario a febbraio.Sessione debole per il listino di, che scambia con un calo dello 0,61% sul; sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,49%.Sui livelli della vigilia(-0,15%); guadagni frazionali per(+0,31%). Consolida i livelli della vigilia(-0,05%); sulla stessa tendenza, sulla parità(-0,19%).Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,37%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,04%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,13%.Il rendimento dell'tratta 1,45%, mentre il rendimento delè pari 1,65%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Partite correnti (atteso 2.940 Mld ¥; preced. 2.258 Mld ¥)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -3,2%; preced. -3,3%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso -0,1%; preced. -0,1%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,2%; preced. -0,2%)06:30: Indice servizi, mensile (preced. 0,3%).