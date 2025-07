Asia incerta in vista data scadenza dazi. Debole il mercato di Tokyo

Tokyo,

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, che risentono delle preoccupazioni relative all'con gli USA. In particolare, ne risente il listino diche continua la seduta sotto la parità, con ilche lima lo 0,59%.Sulla stessa linea, si muove al ribasso, che perde lo 0,75%. Poco sopra la parità(+0,65%); in ribasso(-0,55%).Consolida i livelli della vigilia(-0,24%); positivo(+0,65%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,01%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,43%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51 punti; preced. 51,1 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,4%; preced. -1,8%)01:50: Partite correnti (preced. 2.258 Mld ¥).