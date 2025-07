Borse asiatiche miste, KOSPI in netto calo per timori su dazi USA

Tokyo

(Teleborsa) -dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che avrebbe iniziato a inviare lettere ai partner commerciali per stabilire nuove tariffe doganali entro la giornata odierna.Alla domanda se fossero in arrivo altri accordi, Trump ha risposto: "Ne abbiamo un paio, ma sapete,". "È molto più facile", ha detto. Finora, gli Stati Uniti hanno firmato accordi commerciali solo con Regno Unito e Vietnam, e un quadro limitato con la Cina, ben al di sotto della precedente promessa di Trump di raggiungere 90 accordi in 90 giorni.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03% sul, mentre, al contrario, performance positiva per, che continua la giornata in aumento dell'1,32% rispetto alla chiusura della seduta precedente.Negativo(-0,41%); come pure, in forte calo(-1,73%). Pressoché invariato(+0,04%); come pure, sui livelli della vigilia(+0,05%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 4 luglio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,05%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 1,46%, mentre il rendimento deltratta 1,64%.