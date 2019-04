Banca Sistema finalizza acquisto Atlantide attiva nei prestiti con cessione quinto

Banca Sistema

(Teleborsa) -ha perfezionatodel 100% del capitale di, intermediario finanziario attivo nell'erogazione di prestiti personal sotto forma delladello stipendio/pensione (CQS/CQP), annunciata a fine settembre.Lain Banca Sistema è prevista. Ilè di(2,4 milioni all'annuncio dell’operazione a settembre 2018) ed include 0,6 milioni di euro versati dai soci venditori in conto capitale prima del perfezionamento. È inoltre prevista un’eventuale componente variabile da corrispondere al raggiungimento di determinatiobiettivi.Atlantide, con sede operativa a Bologna, ha 24 dipendenti ed una rete di circa 45 agenti e mediatori, offre servizi nel CQS/CQP su tutto il territorio nazionale.L’operazione è in linea con gli obiettivi strategici e di crescita di Banca Sistema, che prevede undal canale diretto della cessione del quintodi euro all'anno di erogato.L’operazione ha unper Banca Sistema dial 31 dicembre 2018.Parte del corrispettivo, circa 2,4 milioni di euro, verrà impiegato dai soci venditori di Atlantide per l’acquisto sul mercato di azioni Banca Sistema, con vincolo di mantenimento (lock-up) per tre anni.