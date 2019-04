Borse europee attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. gli ordini all'industria in Germania hanno segnato un forte calo , portandosi ai minimi da due anni.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,123. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.291,6 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) viaggia a 62,55 dollari per barile.Invariato lo, che si posiziona a +254 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,52%.è stabile, riportando un misero +0,17%, deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia, e andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,18%., troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 23.752 punti. Consolida i livelli della vigilia il(-0,14%); in moderato rialzo il(+0,4%).Apprezzabile rialzo a Milano per i comparti(+0,70%),(+0,62%) e(+0,62%). Nel listino, i settori(-1,14%),(-1,09%) e(-0,71%) sono tra i più venduti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,12%),(+1,04%),(+0,78%) e(+0,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,90%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,48%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,44% sui rumors di in un interesse per Commerzbank In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,10%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,54%),(+3,07%),(+2,35%) e(+2,02%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,75%.scende dell'1,35%.Calo deciso per, che segna un -1,3%.