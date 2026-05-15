Le Borse europee chiudono in netto ribasso con il Brent a 109 dollari

(Teleborsa) - Chiusura in netto ribasso per Piazza Affari - che si allontana dalla soglia dei 50.000 punti dopo che ieri ha quasi sfiorato il record storico di marzo 2000 -
, in linea con l'andamento delle altre Borse europee, dopo una fase di iper-comprato. Il sentiment di mercato è tornato pessimista con gli sforzi per porre fine alla guerra in Medio Oriente che restano in una fase di stallo
(e i
timori che lo stretto di Hormuz rimanga bloccato oltre giugno) e dopo il summit tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping (nonostante l'incontro sia stato definito positivo da entrambe le parti, non sono stati raggiunti accordi concreti sui temi aperti, compreso quello commerciale).
Sul fronte macroeconomico, l'inflazione italiana
ha registrato
un balzo ad aprile per l'accelerazione dei prezzi dell'energia legati alla guerra in Iran. Secondo la lettura finale fornita da Istat, che ha rivisto i dati preliminari leggermente al ribasso, i prezzi al consumo salgono dell'1,1% su mese e del 2,7% su anno dopo il +0,5% congiunturale e il +1,7% annuo di marzo (vs dati preliminari rispettivamente di +1,2% e +2,8%).
Sempre in Italia, il debito pubblico
ha segnato
un nuovo record storico a marzo con un balzo di 20 miliardi rispetto al mese precedente (a 3.159 miliardi di euro di 3.139 miliardi). Nuovo massimo storico in febbraio anche per il controvalore dei titoli di Stato detenuti dagli investitori esteri mentre quello retail è poco mosso.
Seduta in frazionale ribasso per l'euro / dollaro USA
, che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%. Ha sofferto di parecchie vendite l'oro
, che continua gli scambi a 4.541,3 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 3,80%.
Sale molto lo spread
, raggiungendo +77 punti base, con un deciso aumento di 5 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni
riporta un rendimento del 3,92%. Tra le principali Borse europee
vendite a piene mani su Francoforte
, che soffre un decremento del 2,07%, pessima performance per Londra
, che registra un ribasso dell'1,71%, e sessione nera per Parigi
, che lascia sul tappeto una perdita dell'1,60%.
A Milano
, forte calo del FTSE MIB
(-1,87%), che ha toccato 49.116 punti; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sul FTSE Italia All-Share
, che chiude la giornata a 51.719 punti, in forte calo dell'1,72%. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,29%); variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-0,74%). In cima alla classifica dei titoli più importanti
di Milano, troviamo Avio
(+2,09%) e DiaSorin
(+1,44%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Buzzi
, che ha archiviato la seduta a -4,25%. In perdita STMicroelectronics
, che scende del 4,22%. Spicca la prestazione negativa di BPER Banca
, che scende del 3,69%. Stellantis
scende del 3,51%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Technoprobe
(+32,32%), Carel Industries
(+6,59%), Reply
(+5,11%) e WIIT
(+2,89%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Ferragamo
, che ha chiuso a -18,60%. Pesante Moltiply Group
, che segna una discesa di ben -9,87 punti percentuali. Seduta negativa per Ferretti
, che scende del 9,60%. Sensibili perdite per Interpump
, in calo del 9,06%.