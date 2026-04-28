Piazza Affari chiude in rialzo. Più incerte le altre Borse europee

(Teleborsa) - Seduta incerta per le Borse europee, mentre tiene Piazza Affari, grazie al buon andamento di Eni e delle banche. A pesare sul sentiment degli operatori hanno concorso lo stallo delle trattative fra USA e Iran e la nuova fiammata del greggio dopo la notizia dell'uscita degli Emirati Arabi dall'OPEC.



Dopo aver fermato il viaggio dei negoziatori USA in Medioriente, Trump ha assunto una posizione critica nei confronti di Teheran. che ha consegnato al Presidente USA una proposta insoddisfacente, che prevede l'immediato cessate il fuoco, la riapertura dello Stretto di Hormuz e dei porti iraniani e, solo successivamente, l'avvio di trattative per il nucleare.



Nel frattempo, il petrolio ha registrato a Londra una fiammata fino a 111 dollari, dopo che gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato l'uscita dall'OPEC a partire dal prossimo 1° maggio, in disaccordo con gli altri membri del cartello e soprattutto con l'Arabia Saudita, in una fase drammatica per il settore petrolifero. Al momento il Brent scambia attorno ai 104 dollari ed il WTI attorno ai 100 Usd.



La cautela si impone anche in attesa dell'esito della riunione delle principali banche centrali. Oggi è stata la volta della Bank of Japan che ha tenuto fermi i tassi d'interesse, evidenziando però qualche contrasto all'interno del Board. Stasera si riunisce anche la Fed, che annuncerà domani le sue decisioni, in quella che sarà l'ultima uscita di Powell come Presidente. Chiuderanno la tornata la BCE e la Bank of England giovedì.



L' Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,171. Crollo dell' oro (-2,1%) a 4.583,9 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio Light Sweet Crude Oil (+3,57%), che raggiunge 99,81 dollari per barile.



Sale lo spread , posizionandosi a +81 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,87%.



Tra i mercati del Vecchio Continente giornata fiacca per Francoforte , che segna un calo dello 0,27%, poco mosso Londra , che mostra un +0,11%, e piccola perdita per Parigi , che scambia con un -0,46%. In controtendenza Piazza Affari, dove il FTSE MIB ha terminato la giornata con un aumento dello 0,77%, a 48.040 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share , che termina la giornata in aumento dello 0,70% rispetto alla chiusura di ieri. Consolida i livelli della vigilia il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%); con analoga direzione, sulla parità il FTSE Italia Star (-0,12%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo BPER Banca (+2,16%), Unicredit (+2,14%), Intesa Sanpaolo (+1,94%) e ENI (+1,78%).



Fra i peggiori DiaSorin , che ha terminato le contrattazioni a -3,14%. Negativa Fincantieri , che mostra una perdita del 2,95%. Sotto pressione Moncler , che accusa un calo del 2,55%. Scivola Lottomatica , con un netto svantaggio del 2,46%.



Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Alerion Clean Power (+4,73%), BFF Bank (+4,53%), Ferretti (+3,08%) e Revo Insurance (+2,75%). La peggiore è Interpump , che ha chiuso a -1,91%. In rosso SOL , che evidenzia un deciso ribasso dell'1,85%, e Technoprobe , che scende dell'1,65%.

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