L'indice delle società High Tech italiane si muove in lieve rialzo (+0,49%)

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco migliore dell'Ilha aperto a 56.892,3, in rialzo dello 0,49% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 518.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,6%.Tra leitaliane, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,61%.Tra le azioni del, ottima performance per, che scambia in rialzo del 2,46%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,66%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%.