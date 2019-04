Brexit, May scrive a Tusk e chiede rinvio al 30 giugno

(Teleborsa) - Aproseguono le trattative tra Tories e Laburisti, ma col passare delle ore, ilcontro un catastroficounat senza accordi - con il relativoche ne conseguirebbe -ha fatto sapere cheha inviato una lettera alper proporre un rinvio dell’uscita dall’Unione fino al“Nel caso in cui le parti siano in grado di ratificare più velocemente, l’estensione sarà conclusa prima”, scrive May in una lettera a, in vista del summit straordinario dei leader Ue della prossima settimana.Tradotto?che non è possibile sbloccare la situazione entro ilrischiando di andare a sbattere contro un catastrofico No Deal. Da qui, la richiesta di estensione fino al- Sullo sfondo, particolare non da poco conto, l'appuntamento con lein programma illa prima condizione posta daal piano di rinvio è proprio che ileventualità che, a tre anni dal Referendum, imbarazzerebbe non poco la May che proprio per questo ha fin qui sempreIn quest'ottica, "il Governo britannico vuole concordare una tabella di marcia per la ratifica che permetta al Regno Unito di ritirarsi dall’Ue prima delsi legge nella lettera che la May ha scritto a Tusk, in vista del vertice del 1– ma continuerà a farese questo pianoconclude la Premier.