L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,06%)

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole l'Ilha aperto a 59.529,7, in aumento dell'1,06%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 516, dopo aver avviato la seduta a 518.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,37%.Tra ledi Milano, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dello 0,99%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,56%.