Technogym, Wellness Holding conclude procedura ABB riservata a investitori istituzionali

Technogym

(Teleborsa) - Wellness Holding ha completato con successo la cessione di complessive n. 14.000.000 azioni ordinarie, pari a circa il 6,96% del capitale sociale della società, ad une per unL’operazione è stata effettuata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding riservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.Il(consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo) avverrà in data 11 Aprile 2019.Citigroup Global Market Limited ha agito in qualità di Sole Bookrunner dell’operazione.e detiene complessive n. 90.000.000 azioni della società, pari al 44,78% del capitale sociale della stessa, corrispondenti a n.180.000.000 diritti di voto e pari al 61,86% del totale dei diritti di voto.