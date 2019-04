Banca Mediolanum pronta a cedere la tedesca Gamax

Banca Mediolanum

(Teleborsa) - "Abbiamo ricevuto delle offerte, ma ancora non abbiamo iniziato un dialogo con i possibili acquirenti". Lo ha detto l', nel corso dell'assemblea che ha approvato bilancio e dividendo 2018 . "Contiamo di riuscire entro l’estate ad avere un quadro completo".I soci hanno approvato il bilancio individuale d’esercizio al 31 dicembre 2018, che si è chiuso con un utile di 297,3 milioni euro. Semaforo verde anche alla distribuzione di un dividendo complessivo per azione di 0,40 Euro di cui 0,20 distribuiti in acconto nel novembre 2018.(Piani individuali di risparmio) chiedendo al Governo italiano di. "Mi auguro che, finite le elezioni,. L'intenzione del legislatore era far arrivare denaro alle piccole e medie imprese, ma. E' infatti impossibile rispettare le clausole introdotte sui Pir nell'ultima legge di bilancio".