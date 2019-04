Mercati cauti. Focus su riunione BCE e vertice europeo sulla Brexit

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

tecnologia

materie prime

immobiliare

STMicroelectronics

Saipem

Tenaris

Campari

Ferragamo

Amplifon

Mondadori

Falck Renewables

Acea

Tinexta

CIR

(Teleborsa) - Sono positive le principali borse europee che mostrano moderati guadagni nel giorno in cui, mentre gli investitori si concentreranno sulle parole delAltro appuntamento clou della giornata è con ilche si appresta a dire sì alla richiesta della premier britannica Theresa May di posticipare di nuovo la data sull'uscita dall'Ue , già rinviata dal precedente 29 marzo al 12 aprile., che scambiano con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,127. Piatto l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.304,3 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,41%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,09% a quota +240 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,40%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,46%. Debole, invece,-0,07%., segna un incremento marginale dello 0,34%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.709 punti.Buona la performance a Milano dei comparti(+0,94%),(+0,91%) e(+0,74%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,16%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,93%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,80%.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,76%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,90%.del FTSE MidCap,(+1,65%),(+1,43%),(+1,25%) e(+0,95%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,08%.