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Mercati europei cauti. A Piazza Affari vola Unicredit con i conti

Commento, Finanza, Spread
Mercati europei cauti. A Piazza Affari vola Unicredit con i conti
(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei con le nuove tensioni in Medio Oriente. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove svetta il titolo Unicredit: il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha accelerato nel primo trimestre con utili record e guidance 2026 rivista al rialzo. La banca guidata da Andrea Orcel ha registrato numeri sopra le attese, rafforzando ulteriormente la fiducia sugli obiettivi futuri.

Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Lieve aumento dell'oro, che sale a 4.552,5 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 104,4 dollari per barile, con un ribasso dell'1,89%.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +82 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%.

Tra gli indici di Eurolandia calo deciso per Francoforte, che segna un -1,24%, sotto pressione Londra, con un forte ribasso dello 0,96%, e incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB che sta mettendo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 50.193 punti.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Unicredit, che vanta un progresso del 2,97%.

Buona performance per Campari, che cresce dell'1,57%.

Guadagno moderato per Fincantieri, che avanza dell'1,11%.

Piccoli passi in avanti per Avio, che segna un incremento marginale dell'1,06%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari, che ottiene -0,76%.

Contrazione moderata per Stellantis, che soffre un calo dello 0,62%.

Tra i migliori titoli del FTSE MidCap, Piaggio (+2,20%), Acea (+2,16%), Brembo (+1,63%) e Italmobiliare (+1,63%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces, che continua la seduta con -7,17%.

Sottotono El.En che mostra una limatura dell'1,27%.

Deludente Sanlorenzo, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.
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