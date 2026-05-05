Mercati europei cauti. A Piazza Affari vola Unicredit con i conti

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei con le nuove tensioni in Medio Oriente. Ottima invece la performance di Piazza Affari
, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, dove svetta il titolo Unicredit: il gruppo di Piazza Gae Aulenti ha accelerato nel primo trimestre
con utili record e guidance 2026 rivista al rialzo. La banca guidata da Andrea Orcel ha registrato numeri sopra le attese, rafforzando ulteriormente la fiducia sugli obiettivi futuri.
Sostanzialmente stabile l'euro / dollaro USA
, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,169. Lieve aumento dell'oro
, che sale a 4.552,5 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 104,4 dollari per barile, con un ribasso dell'1,89%.
Avanza di poco lo spread
, che si porta a +82 punti base, evidenziando un aumento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,90%. Tra gli indici di Eurolandia
calo deciso per Francoforte
, che segna un -1,24%, sotto pressione Londra
, con un forte ribasso dello 0,96%, e incolore Parigi
, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Il listino milanese mostra un timido guadagno, con il FTSE MIB
che sta mettendo a segno un +0,54%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 50.193 punti. Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per Unicredit
, che vanta un progresso del 2,97%.
Buona performance per Campari
, che cresce dell'1,57%.
Guadagno moderato per Fincantieri
, che avanza dell'1,11%.
Piccoli passi in avanti per Avio
, che segna un incremento marginale dell'1,06%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Ferrari
, che ottiene -0,76%.
Contrazione moderata per Stellantis
, che soffre un calo dello 0,62%.
Tra i migliori titoli del FTSE MidCap
, Piaggio
(+2,20%), Acea
(+2,16%), Brembo
(+1,63%) e Italmobiliare
(+1,63%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su NewPrinces
, che continua la seduta con -7,17%.
Sottotono El.En
che mostra una limatura dell'1,27%.
Deludente Sanlorenzo
, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.