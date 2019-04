FCA, Elkann guarda al futuro e conferma l'impegno della famiglia: "Mai così forti e in salute"

(Teleborsa) -parte dalper guardare e proiettarsi al: "Con il suo sostegno, la mia famiglia ha accompagnato l'evoluzione di questa società negli ultimi, tanto più oggi che entriamo in una nuova ed entusiasmante fase di sviluppo per l'industria dell'auto", queste le parole del Presidente didurante l'Assemblea degli azionisti ad Amsterdam che dunque non solomadella famiglia in- "prosegue Elkann,come oggi. Il suo bilancio ci consente di fare gli investimenti opportuni e al contempo di remunerare i nostri azionisti con dividendi", ha detto in riferimento al ritorno alla cedola da 0,65 euro per azione a seguito di utili netti pe: 1 miliardo di impegno complessivo dopo un decennio di digiuno per gli azionisti.- Coraggio e creatività le due parole chepronta dunque ad accogliere ladella trasformazione del mondo dell'auto. "Siamo pronti a giocare il nostro ruolo in questa nuova ed entusiasmante era dell'industria dell'auto", ha continuato il Presidente. "Come in passato, siamo preparati a prendere decisioni e ad agire cone ricco di opportunità per Fca". "Nonostante la seconda parte del 2018, con le difficoltà dovute alla guerra commerciale che si sono protratte nel 2019, prevediamo un, ha concluso.- Ottimista anchel'Amministratore Delegato di Fca, erede di: "Da quello che vediamo oggiCome detto, con il bilancio 2018,è tornata a distribuire ildopo- ha sottolineato Manley -L'assemblea si è chiusa con unosservato inscomparso lo scorso luglio dopo unaha guidato la società per