Infrastrutture e logistica, inefficienze causano perdite da circa 30 miliardi l'anno

(Teleborsa) - Leitaliano pesano tra iin pratica tra l'. È quanto emerso durante il Convegno "Infrastrutture digitali e logistica delle merci. Priorità strategiche per Genova e per l'Italia", organizzato da(la società del Mit incaricata di realizzare e gestiree dal suo concessionario di servizi(joint venture tra Dxc, Fai Service e Vitrociset del gruppo Leonardo).La, secondo i dati presentati durante il convegno, è in grado di permettere un recupero di efficienza nel sistema per una- All'incontro, oltre al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,, al Sottosegretario alla Pubblica Amministrazione,e al Sindaco di Genova,hanno partecipato tra gli altriPresidente e ad di UIRnet eAd di Logistica Digitale, che hanno sottolineato come la realizzazione e la messa in esercizio disia essenziale per lo sviluppo socio-economico dell'Italia ma anche per recuperare larispetto ai porti del Nord Europa e a quelli emergenti delinfatti, rimane tra ie di progressiva marginalizzazione dalle grandi rotte del