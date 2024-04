Ericsson, utile in aumento e vendite in calo nel primo trimestre

Ericsson

(Teleborsa) -, multinazionale svedese attiva nella fornitura di tecnologie e servizi di comunicazione, software e infrastrutture in ambito ICT, ha comunicato che lesono diminuite organicamente del 14% su base annua nel, a causa di un calo del -19% nella divisione Networks. Le vendite sono scese a 53,3 miliardi di corone svedesi (circa 4,6 miliardi di euro). L'è stato di 2,6 miliardi di corone svedesi (circa 224 milioni di euro), in aumento del 66% su base annua, mentre l'è stato di 0,77 corone svedesi (vs 0,45 un anno fa)."Nel primo trimestre abbiamo continuato a mettere in atto la nostra strategia per rafforzare la nostra leadership nelle reti mobili, promuovere un'espansione mirata nelle imprese e perseguire la trasformazione culturale - ha commentato il- Abbiamo mantenuto la nostra posizione di leadership sul mercato, ma, come previsto, i nostri clienti hanno continuato a prestare attenzione ai loro investimenti. In questo, abbiamo realizzato una solida espansione dei margini lordi. Ciò sottolinea la competitività delle nostre soluzioni, la nostra disciplina commerciale e le nostre azioni sui costi"."Continueremo a ottimizzare in modo proattivo il business, anche attraverso, per garantire che Ericsson sia nella posizione migliore per aumentare il valore per gli azionisti", ha aggiunto.