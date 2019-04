L'Indice delle società High Tech italiane interrompe la serie di tre rialzi consecutivi (-0,99%)

indice delle società High Tech italiane

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l', preannunciato dall'andamento debole dell'Ilha chiuso la giornata a quota 60.335,22, in diminuzione dello 0,99%. Flessione controllata invece dell'che evidenzia una leggera diminuzione rispetto alla precedente chiusura a quota 513,17, dopo che ha esordito a 514,59.Tra le azioni italiane adel comparto tecnologia, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,15% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, giornata fiacca per, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,70%.Tra ledi Milano, ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 4,71% sui valori precedenti.Aggressivo avvitamento per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 4,21% sui valori precedenti.Debole la giornata per, che porta a casa un calo dello 0,81%.