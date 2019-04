Crescita, la ricetta di Di Maio: più export e innovazione

(Teleborsa) - In queste ore una delle parole più ricorrenti è sicuramente. Una vera e propriache porti nella direzione di una ripresa stabile e duratura purtroppo non c'è, maprova a indicare lae anticipa le prossime"Adesso dobbiamo fare uncioè investire ancora di più sulle esportazioni dele nella fase di conversione del Decreto Crescita potremo introdurre ulteriori norme che consentano di esser ancora più forti sul mercato". Lo ha detto il, nel corso della conferenza stampa durante la sua visita ad Abu Dhabi.- "Credo che la traiettoria della crescita italiana possa ancora migliorare, perchè laa, la fase 1 era mettere in sicurezza le persone in difficoltà - ha proseguito il Leader pentastellato - è per questo che abbiamo fatto- "Sono molto contento di quei dati che ho ripetuto a tutti qui e che pochi conoscevano, cioè che l'Italia nel primo trimestre 2019 è lasulla produzione industriale. Eancheche a gennaio ha segnatoIl Ministro dello Sviluppo economico, insieme al ministro dell'Economia degli Emiratha sottolineato l'importanza del rapporto tra i due paesi, annunciando la firma duno dei quali riguarderà, appunto, leIl tutto con un occhio anella qualeè fortemente impegnata.