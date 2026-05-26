Italian Tech Alliance rafforza l’asse innovazione Italia-USA

(Teleborsa) - Parte la missione negli Stati Uniti di Italian Tech Alliance, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra operatori del mercato dell’innovazione italiani e americani e favorire nuove opportunità di collaborazione. Il primo appuntamento della delegazione italiana è previsto per oggi, martedì 26 maggio, a Stamford occasione in cui avrà luogo un meet & greet con una quarantina di operatori basati in Connecticut, uno degli Stati con il PIL più alto degli Stati Uniti.



La missione prosegue il 27 e 28 maggio allo Yale Innovation Summit, uno dei principali eventi dedicati a imprenditori, investitori e innovatori negli Stati Uniti. Il Summit rappresenta un’importante occasione di networking per fondi e aziende e ha registrato nel 2025 oltre 2.400 partecipanti provenienti da più di 30 Stati americani e 17 Paesi esteri.



L’appuntamento clou del viaggio è previsto per il 29 maggio a New York, dove avranno luogo l’Italy and US Venture Capital Gathering- presso la nuovissima JPMorganChase Tower- iniziativa dedicata al confronto diretto tra i principali attori dei mercati del Venture Capital italiano e statunitense, e una visita al Consolato Generale d’Italia a New York.



L’iniziativa in programma a New York ha l’obiettivo di approfondire il potenziale dell’ecosistema italiano dell’innovazione all’interno dei mercati dei capitali della East Coast, promuovendo lo sviluppo di partnership strategiche e opportunità di investimento bilaterali a sostegno di tecnologie pronte per il mercato globale. L’incontro avverrà sotto gli auspici del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e prevedrà panel tematici dedicati ai principali trend di mercato e alla Physical AI, con la partecipazione di esperti e professionisti del settore.



Nel corso della giornata, 4 startup italiane di successo – AllSides, BionIT Labs, Cloud4Wi, Lab-go racconteranno i propri percorsi di crescita internazionale, offrendo testimonianze concrete dell’evoluzione dell’ecosistema innovativo italiano.



"Portare l’esperienza di startup, investitori e istituzioni italiane a confronto diretto con le opportunità offerte dagli Stati Uniti significa accelerare percorsi di crescita internazionale, facilitare l’accesso a capitali e competenze e rafforzare la capacità del nostro sistema innovativo di competere su scala globale", spiega Francesco Cerruti, Direttore Generale di Italian Tech Alliance. "In particolare in questo periodo complesso per le relazioni transatlantiche è fondamentale rafforzare le relazioni con soggetti che condividono grammatica relazionale e traiettorie di sviluppo economico e sociale nella ferma convinzione che l’ecosistema dell’innovazione giochi ormai un ruolo molto importante anche nelle relazioni internazionali".

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