PharmaNutra entra nel segmento Euronext Tech Leaders

(Teleborsa) - PharmaNutra annuncia il proprio ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders, iniziativa di Euronext a sostegno delle società più innovative nel panorama tecnologico europeo.



A seguito della review annuale del segmento Euronext Tech Leaders, - si legge in una nota - 12 nuove società europee sono state inserite nel prestigioso gruppo, grazie alla loro potente spinta innovativa in ambito tecnologico, accompagnata da una forte crescita. Tra queste, Pharmanutra si distingue per essere l’unica società italiana tra i nuovi ingressi e la sola in assoluto nel settore nutraceutico.



Andrea Lacorte, presidente di Pharmanutra, ha dichiarato: "L’ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders rappresenta un importante riconoscimento del valore dell’innovazione che da sempre caratterizza Pharmanutra e la consacrazione del valore del credere nella superiorità tecnologica. Essere l’unica società italiana tra i nuovi ingressi e l’unica del comparto nutraceutico conferma la validità del nostro modello di crescita e la capacità di generare innovazione coniugando ricerca scientifica, tecnologie proprietarie e crescita internazionale. Un traguardo che rafforza la nostra visibilità presso la comunità finanziaria e ci incoraggia a proseguire lungo il percorso di sviluppo intrapreso".



Roberto Lacorte, vice presidente e amministratore delegato di Pharmanutra ha dichiarato: "L’ingresso nel segmento Euronext Tech Leaders rappresenta un ulteriore e significativo passo avanti nel nostro percorso come società quotata. Si tratta di un importante riconoscimento della nostra capacità di sviluppare tecnologie innovative e all’avanguardia, una vocazione che da sempre costituisce il cuore del DNA di Pharmanutra e nella quale continuiamo a investire con convinzione. Far parte di questo segmento significa accrescere la nostra visibilità internazionale e rafforzare l’attrattività nei confronti di una comunità di investitori sempre più orientata verso aziende che fondano la propria crescita sull’innovazione tecnologica e sulla creazione di valore sostenibile. Siamo particolarmente orgogliosi di entrare a far parte di un network di eccellenze che contribuisce a consolidare la competitività dell’Europa nel panorama tecnologico globale e desideriamo ringraziare Euronext per il costante supporto che offre alle imprese impegnate in percorsi di crescita e innovazione".



L’Euronext Tech Leaders Index, di cui Pharmanutra entrerà a far parte, sarà aggiornato con la chiusura dei mercati venerdì 19 giugno 2026, con effetto a partire da lunedì 22 giugno 2026.

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