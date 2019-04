Borse asiatiche in rosso in vista del ponte pasquale

Nikkei

(Teleborsa) -. I mercati già guardano al lungo(domani tutte le borse saranno chiuse per il Venerdì Santo) ed esprimono cautela in vista dell'uscita deidi aprile.Laha quindi chiuso in rosso, con l'indiceche si è fermato a 22.068 punti in calo dello 0,94%, mentre il Topix che ha registrato un calo dello 0,85% a 1.030,20 punti. Fa anche peggiocon un -1,52%.Incerte anche le borse cinesi, conche limano entrambe lo 0,21%, mentreregistra un ribasso dello 0,32%.Perlopiù negative le altre borse che chiuderanno più tardi le rispettive sedute, conche perde lo 0,55%, mentrecede lo 0,58%,lo 0,14% elo 0,08%. In controtendenza si muove(+0,61%).Altrove,chiude poco mossa (-0,09%) mentrecede lo 0,17%.