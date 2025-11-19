Milano 18-nov
42.839 0,00%
Nasdaq 18-nov
24.503 -1,20%
Dow Jones 18-nov
46.092 -1,07%
Londra 18-nov
9.552 0,00%
Francoforte 18-nov
23.181 0,00%

Borse asiatiche deboli, crolla Xiaomi che avverte di aumenti prezzi

Commento, Finanza
(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse asiatiche, che risentono del rosso di Wall Street con le preoccupazioni sulle valutazioni dell'intelligenza artificiale che continuano a mettere sotto pressione i titoli tecnologici.

Spicca il ribasso di Xiaomi, che ha avvertito che i consumatori probabilmente assisteranno a ulteriori aumenti dei prezzi degli smartphone il prossimo anno a causa dell'impennata dei costi dei chip di memoria, pur riconoscendo che tale misura non avrebbe compensato completamente i costi.

Debole Tokyo (-0,33%), mentre sale leggermente Shenzhen, che continua la giornata con un +0,23%. Shanghai sale dello 0,30%.

Poco sotto la parità Hong Kong (-0,35%); come pure, sotto la parità Seul, che mostra un calo dello 0,61%. Guadagni frazionali per Mumbai (+0,36%); senza direzione Sydney (-0,19%).

Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica, che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese, che tratta con un modesto +0,1%.

Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese tratta 1,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese è pari 1,82%.
