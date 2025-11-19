Borse asiatiche deboli, crolla Xiaomi che avverte di aumenti prezzi

(Teleborsa) - Seduta debole per le Borse asiatiche
, che risentono del rosso di Wall Street con le preoccupazioni sulle valutazioni dell'intelligenza artificiale che continuano a mettere sotto pressione i titoli tecnologici.
Spicca il ribasso di Xiaomi
, che ha avvertito che i consumatori probabilmente assisteranno a ulteriori aumenti dei prezzi degli smartphone il prossimo anno a causa dell'impennata dei costi dei chip di memoria, pur riconoscendo che tale misura non avrebbe compensato completamente i costi.
Debole Tokyo
(-0,33%), mentre sale leggermente Shenzhen
, che continua la giornata con un +0,23%. Shanghai
sale dello 0,30%.
Poco sotto la parità Hong Kong
(-0,35%); come pure, sotto la parità Seul
, che mostra un calo dello 0,61%. Guadagni frazionali per Mumbai
(+0,36%); senza direzione Sydney
(-0,19%).
Seduta trascurata per l'euro contro la valuta nipponica
, che mostra un timido +0,03%. Andamento piatto per l'euro nei confronti della divisa cinese
, che mostra una variazione percentuale pari a +0,06%. Appiattita la performance dell'euro contro il dollaro hongkonghese
, che tratta con un modesto +0,1%.
Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese
tratta 1,77%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese
è pari 1,82%.