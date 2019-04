FS Italiane, Pasqua e Ponti primaverili: in treno oltre 15 milioni di persone

(Teleborsa) - Sono ufficialmente iniziate leSalutato il lungo e freddoè di nuovo tempo di tirare fuoriA fornire la ghiotta occasione a milioni di turisti l'inusualeSaranno oltrele persone chedurante le prossime- Unche testimonia come i treni di Trenitalia, media e lunga percorrenza e regionali, siano sempre più utilizzati per motivi die gite di andata e ritorno nella stessa giornata, oltre che per tornare nelle proprie città di origine. Oltre alla giornata di oggi, giovedì 18 aprile, i giorni di maggiore flusso sarannocon molte persone che sceglieranno i collegamenti ferroviari da e per gli aeroporti e i porti italiani verso il centro città. Per tutto il periodo, Trenitalia potenzierà conal giorno i servizi di assistenza, vendita e di informazione nelle principali stazioni e a bordo treno.ci sono le località delApprezzati anche i collegamenti verso località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica. Come testimonia l’avvio, da venerdì 19 aprile, delche permette, nei fine settimana, di collegare in treno le località del Cilento, mete di numerosi turisti.- I viaggiatori dei treni regionali possono inoltre consultare ipratiche guide che indicano spiagge, parchi, giardini, borghi, terme e siti patrimonio mondialeda visitare con i treni regionali. Non solo, è più facile anche scoprire cibi e peculiarità del Belpaese grazie a Itinerari di pAssaggiolegati ad altrettanti collegamenti ferroviari regionali.- Infine,possono scoprire gli itinerari storici dicon oltre 30 viaggi da Nord a Sud dell’Italia per riscoprire paesaggi caratteristici a bordo di locomotive d’epoca. Tra le mete visitate, oltre ai siti archeologici die a luoghi suggestivi come, anche iluno dei più importanti