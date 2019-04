Salvatore Ferragamo, Ferruccio: non è in vendita

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -non è in vendita, lo assicura, presidente della maison del lusso, in occasione dell’assemblea dei soci."C'è tanto da fare, abbiamo un nuovo AD (Micaela Le Divelec Lemmi, ndr) fantastico con tante energie", ma non c'è stato alcun "approccio diretto da nessuno" per una eventuale acquisizione, ha dichiarato il top manager aggiungendo che "nel medio e lungo termine non abbiamo un progetto di espansione del network dei negozi".Recupera terreno il titolo a Piazza Affari, mostrando un piccolo decremento dello 0,35%.