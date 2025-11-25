Piazza Affari: rosso per Ferragamo

maison del lusso

Salvatore Ferragamo

FTSE Italia Mid Cap

casa di moda italiana

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,03%.Il trend dimostra un andamento in sintonia con quello del. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,647 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,397. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,897.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)