Milano 16:41
42.712 +0,98%
Nasdaq 16:41
24.734 -0,56%
Dow Jones 16:41
46.746 +0,64%
Londra 16:41
9.601 +0,70%
Francoforte 16:41
23.441 +0,87%

Piazza Affari: rosso per Ferragamo

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rosso per la maison del lusso, che sta segnando un calo del 2,03%.

Il trend di Salvatore Ferragamo mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE Italia Mid Cap. Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 7,647 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 7,397. L'equilibrata forza rialzista della casa di moda italiana è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 7,897.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
