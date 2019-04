Ermenegildo Zegna, utile a 34 milioni nel 2018

(Teleborsa) - Sono benquelli con cui, registrando con esso una crescita dello 0,4% a cambi costanti e un meno 2% a cambi correnti. Anche, si mostra in leggero aumento con unbe un up del 4% rispetto a quello registrato nel precedente esercizio.continua ad attestarsi, interamente sostenuta con risorse proprie. Ad essere trainante nella performance annuale è sempre l'export, che si palesa come uno dei fattori principali dell'incremento grazie ad un incidenza di oltre il 90% sul totale delle vendite.Dopo ilacquisito dalla, che si mantiene come il mercato più importanteA fine 2018, si contavano 480 negozi monomarca con nuove aperture previste per il 2019 in luoghi strategici come New York, New Jersey ed Istanbul, oltre ai rinnovi a Palo Alto, San Paolo, Dubai e Pechino."Nel 2019, anche grazie al consolidamento dei risultati del brand newyorchese avremo risultati sicuramente migliori- ha commentato l'Amministratore Delegato del Gruppo, Gildo Zegna -Con il lancio della presenza su Farfetch, Wechat, Tmall, ovvero su importanti canali di vendita digitali prosegue, nel contempo, il rafforzamento dell'omnichannel, ovvero dell'integrazione tra canali fisici e virtuali, che ci consente di offrire servizi sempre più personalizzati e tempestivi nei negozi e di ottimizzare le attività dei nostri poli produttivi specializzati".