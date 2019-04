Banche, rimborsi ai risparmiatori non prima di fine anno

(Teleborsa) -. Secondo quanto emergerebbe dall'ultima bozza del dl crescita, sarebbero almeno due le novità suiPer quanto riguarda i tempi, infatti, si parlerebbe di, anche per i casi di procedura "diretta", ossia per chi ha reddito imponibile inferiore ai 35mila euro o un patrimonio mobiliare inferiore ai 100mila euro.Il decreto modifica la legge di bilancio, ma serviranno a due decreti attuativi del Mef, compreso quello che dovrà indicate la data da cui far partire una finestra di 180 giorni per la presentazione delle domande di indennizzo. Contando i tempi tecnici, anche nel caso si partisse subito da maggio, i pagamenti non arriverebbero prima di novembre.Nella bozza ci sarebbe anche, come si legge in una nota diin una nota. "Confermato il doppio binario per l'ottenimento dei rimborsi: saranno 'automatici', previo esame dei requisiti, per le persone fisiche con redditi 2018 fino a 35 mila euro o patrimoni mobiliari per cui il tetto sembrerebbe esser stato innalzato fino a 200mila euro. Tutti gli altri dovranno accedere all'arbitrato, secondo una procedura facilitata", si legge nel testo."La soluzione del doppio binario incontra il nostro accordo", prosegue la nota. Federconsumatori aggiunge di aver chiesto "un canale preferenziale e un maggiore rimborso per i risparmiatori in maggiore difficoltà, privilegiando i soggetti in condizione di disagio economico e coloro che sono stati costretti a sottoscrivere azioni baciate, ma il Governo non ha seguito questa strada".Secondo l'associazione inoltre, l'innalzamento del tetto a 200mila euro ", in quanto saranno penalizzati i soggetti più deboli . Adesso si tratta di procedere immediatamente al voto del decreto".