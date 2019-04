25 aprile: Mattarella, ritorno a libertà dopo dittatura

(Teleborsa) -. Tante le, in un clima non proprio disteso, tra le polemiche tra Lega e M5S e striscioni inneggianti a Mussolini.Ad aprire le celebrazioni a Roma è stato il Capo dello Stato, all'Altare della Patria dove ha reso omaggio al monumento del Milite Ignoto. Le altre tappe previste sono il Monumento ai Caduti e l'omaggio alle vittime delle Fosse Ardeatine."Festeggiare il 25 aprile, giorno anche di San Marco, significa, dopo vent'anni di dittatura, di privazione delle libertà fondamentali, di oppressione e di persecuzioni. Significa ricordare la fine di una guerra ingiusta, tragicamente combattuta a fianco di Hitler. Una guerra scatenata per affermare tirannide, volontà di dominio, superiorità della razza, sterminio sistematico", ha affermato il Presidente della Repubblica alla cerimonia di Vittorio Veneto. ". La libertà nostra e delle future generazioni. A chiamarci a questa celebrazione sono i martiri delle Fosse Ardeatine, di Marzabotto, di Sant'Anna di Stazzema e di tanti altri luoghi d'Italia; di Cefalonia, dei partigiani e dei militari caduti in montagna o nelle città, dei deportati nei campi di sterminio, dei soldati di Paesi lontani che hanno fornito un grande prezioso contributo e sono morti in Italia per la libertà".Manifestazioni e cortei sono in corso in tutta Italia, a iniziare dalla Capitale dove sfileranno anchee i rappresentati dei 5 Stelle, in risposta alle polemiche lanciate dache non presenzierà alle celebrazioni. Di Maio sarà poi ad ad Assisi insieme ai ministri Alfonso Bonafede, Sergio Costa e Giulia Grillo.Cortei e comizi anche adove alle 15:30 in piazza Duomo si terranno gli interventi del sindaco Beppe Sala, la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan, il presidente nazionale di Aned Dario Venegoni, la presidente nazionale Anpi Carla Nespolo e il presidente dell'Anpi milanese Roberto Cenat.Al corteo ci saranno anche il segretario nazionale del Pde i segretari generali della Cgil e della Uil, Maurizio Landini e Carmelo Barbagallo.