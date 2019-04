Alitalia, spunta l'ipotesi Toto

(Teleborsa) -sarebbe il nome su cui punta il governo per il. Indiscrezioni di stampa indicano infatti la famiglia abruzzese come la scelta - a sorpresa - di: secondo la Repubblica, Toto potrebbe entrare nella compagnia aerea con una partecipazione del 20-30% con un impegno finanziario che "oscilla intorno ai 250 milioni di euro".La regia dell'operazione sarebbe dello stesso Di Maio che avrebbe lavorato dietro le quinte nel corso del suo ultimo viaggio a fine marzo e che avrebbe indicato in Riccardo Toto il nome del possibile socio italiano.Al momento, anzi fioccano le. Laha dichiarato di aver avuto generici contatti con il governo, senza dare altra specifica;, che dovrebbe entrare nella partita con il 15% delle quote, si sarebbe detta "sorpresa" dalla notizia., da quanto si apprende, non avrebbe avuto alcun contatto con Toto, indicandolo come possibile socio da aggregare alla cordata guidata dal gruppo ferroviario per rilevare Alitalia, in sostituzione di Atlantia., infine, hanno, precisando che si sarebbero solo incrociati "per pochi secondi in pubblico e tra centinaia di imprenditori". La nota del ministero si conclude però con un'apertura all'opzione: "Va detto, infine, che il cosiddetto dossier Alitalia è un'operazione di mercato: se il Gruppo Toto presenterà un'offerta sarà valutata ben volentieri da Ferrovie dello Stato e dai commissari".Il susseguirsi di notizie hanno. "Continua lo stillicidio di notizie su chi farà parte dell'azionariato di Alitalia". Ma, spiega Fit Cisl, "il tema vero è chi gestirà l'azienda e quale piano industriale verrà elaborato".Nel frattempo si registrano la richiesta dell'opposizione a Di Maio di chiarimenti in Parlamento e i dubbi della commissaria UE alla Concorrenza,sulla cancellazione della data del 30 giugno per il rimborso del prestito pubblico da 900 milioni di euro. "«Non abbiamo ancora terminato di analizzare il prestito concesso ad Alitalia", ha rilevato la commissaria.