Confindustria, l'Italia non cresce. Investimenti attesi in calo

(Teleborsa) - "L'Italia non cresce" gli investimenti sono attesi in calo, i consumi sono deboli e con prospettive incerte. "Il PIL italiano nei primi mesi del 2019, come atteso, ha smesso di ridursi. Ma lo". E' quanto sottolinea il Centro studi di Confindustria (CSC) nella consueta Congiuntura Flash.A inizio 2019," ma nell'analisi di Confindustria è un dato che dipende "in gran parte" dalla ricostituzione di scorte "facendo presagire una nuova flessione a breve". Anche il fatturato è risalito (+0,2% a febbraio) specie grazie ai beni strumentali. Ma "industriali (-2,7%) soprattutto esteri. E, a marzo, avvertono gli economisti, il PMI è sceso ancora nella manifattura, in(47,4) pur salendo nei servizi".In uno "scenario negativo per gli investimenti. Gli indicatori fanno prevedere una minor spesa per capitale fisso nel 2019" e con "prospettive incerte per i consumi" che restano "deboli".Con la risoluzione, il Parlamento ha sostanzialmente chiarito il percorso che il Governo dovrebbe seguire. Le cose in programma sono tante., le politiche invariate e la riforma fiscale delineata nel "Contratto di Governo" del 2018, oltre che per continuare a. Senza sforare i livelli di deficit indicati nel, per non alimentare nuove tensioni sui mercati finanziari ed evitare anche eventuali contrasti con le istituzioni europee".