In calo l'indice delle società High Tech italiane (-1,78%), netto calo registrato da STMicroelectronics

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

indice EURO STOXX Technology

STMicroelectronics

Ftse MidCap

Reply

small-cap

Eems

It Way

Tiscali

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha chiuso a 61.673,6 in diminuzione di 1.116,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in calo a 542, dopo aver avviato la seduta a 544.Tra le azioni più importanti dell'indice tecnologia di Milano, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 2,02%.Tra le azioni del, performance infelice per, che chiude la giornata del 26 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Milano, composto ribasso per, in flessione dell'1,19% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,09%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 26 aprile con una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.