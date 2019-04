Iva, Cgia: "Con aumento aliquote crescerà anche il nero"

(Teleborsa) - "Se l'incremento delle aliquote Iva non verrà disinnescato, oltre ai pesanti effetti recessivi sull'economia, l'Italia rischia anche un forte aumento dell'evasione". Ad affermarlo è lache, ricordando comeipotizza un'ulteriore crescita dell'evasione derivante dalInteressando anche i servizi di manutenzione e di riparazione, gli onorari dei liberi professionisti e le ristrutturazioni edilizie, tali aumenti – secondo il rapporto pubblicato dall'Ufficio Studi della Cgia – indurrebbero, infatti, molti clienti finali a non richiedere al prestatore del servizio la fattura o la ricevuta fiscale."Proprio perché siamo in piena campagna elettoraleDevono dirci anche dove troveranno le risorse per evitare l'incremento d'imposta. Diversamente, i loro impegni non appaiono credibili, avvalorando così la tesi di coloro che prevedono una stangata fiscale a partire dall'inizio del 2020" affermalanciando ai due Vicepremier un appello alla chiarezza.Secondo l'analisi della Cgia,Pertanto, non è da escludere che dei 23,1 miliardi di potenziale aumento (di cui 22.672 milioni di Iva ai quali si aggiungerebbero ulteriori 400 milioni di incremento delle accise sui carburanti), l'Esecutivo sia in grado di sterilizzarne solo una parte. Un'ipotesi, quest'ultima, ugualmente non gradita agli artigiani mestrini.Per"di fronte a una crescita economica ancora molto timida e incerta, l'eventuale incremento dell'Iva condizionerebbe negativamente i consumi interni e, conseguentemente, tutta l'economia, penalizzando in particolar modo le famiglie meno abbienti" dal momento cheDal rapporto emerge infatti cheSe da noi attualmente l'Iva è al 22 per cento, in Spagna è al 21, in Francia al 20 e in Germania al 19. Aliquote più alte si trovano solo in Irlanda e Portogallo (entrambi 23%) mentre,